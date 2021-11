Geboortecijfer China op laagste niveau in ruim 70 jaar

Het aantal geboorten in China is gedaald naar een historisch dieptepunt. Het Chinese nationale statistiekbureau publiceerde onlangs een jaarboek over 2020, waarin staat er vorig jaar 8,52 geboorten waren per 1000 mensen. Dat is het laagste niveau sinds de oprichting van de Volksrepubliek China in 1949.

Het aantal kinderen dat in China gemiddeld per vrouw wordt geboren stond vorig jaar op 1,3. Dat is te weinig om de populatie op peil te houden.

De daling in China wordt veroorzaakt door de vergrijzing en de hoge kosten voor het levensonderhoud van een gezin. In de Chinese staatskrant Global Times wordt daarnaast gewezen op de impact van het coronavirus, maar dat wordt verder niet toegelicht.