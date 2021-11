Nieuwe groep aan de beurt voor boosterprik, buurlanden zijn stuk verder

Over het algemeen blijft het aantal mensen dat zich überhaupt heeft laten vaccineren in Duitsland de laatste weken een beetje steken, op iets meer dan twee derde van de bevolking. Het liefst zien de Duitse overheid en gezondheidsorganisaties dan ook dat de rest snel een eerste of tweede prik haalt. Maar: drie op de vier vaccinaties is momenteel een opfrisprik. Daar zit dus meer vaart in, zegt correspondent Charlotte Waaijers.

Meer dan 6 miljoen mensen hebben inmiddels in Duitsland een opfrisprik gekregen. Inmiddels beveelt de commissie opfrisprikken voor iedereen boven de 18 aan, zodra hun laatste prik lang genoeg geleden is. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen snel een afspraak kan krijgen. Grote vaccinatiecentra zijn na de grootschalige prikcampagne in de zomer afgebouwd. Nu weer opschalen gaat langzaam.

Deze week is ook gedoe ontstaan over een opmerking van minister Spahn van Volksgezondheid. Hij zei dat het BioNTech/Pfizer-vaccin gerantsoeneerd zal worden, omdat de overheid eerst van de voorraad Moderna af moet. Die bederft anders in februari. Daarop ontstond angst voor schaarste als niet alle beschikbare BioNTech/Pfizer-doses zouden worden uitgeleverd. Huisartsen maken zich zorgen over het extra werk dat het overschakelen naar een ander vaccin met zich meebrengt, juist nu het al zo druk is. En het plan riep de vraag op of mensen die eerder met BioNTech/Pfizer geprikt zijn, überhaupt een opfrisprik van Moderna kunnen krijgen.

Spahn heeft inmiddels alweer spijt betuigd van zijn opmerking. Alle beschikbare voorraden, ook die van BioNTech/Pfizer, worden uitgeleverd, verzekert hij. En waar de rantsoenering tot twijfels over de kwaliteit van Moderna leidt, probeert hij die weg te nemen. BioNTech/Pfizer is de Mercedes onder de vaccins, aldus de minister, en Moderna de Rolls-Royce.

België: in september begonnen, eerste effect zichtbaar