Taakstraf voor Bandidos-president Heerlen voor dragen van clubkleding

President Brian H. van motorclub Bandidos Heerlen is veroordeeld voor het dragen van clubkleding. Hij krijgt een taakstraf van 80 uur en zes weken voorwaardelijk gevangenisstraf.

Tijdens het grote Bandidos-proces, in april van dit jaar, droeg H. onder meer een shirt en een pet met Bandidos-uitingen. De voorman handelde daarmee in strijd met een uitspraak van de Hoge Raad die de motorclub verboden had verklaard.

Volgens de rechter leek het erop dat H. met zijn kleding de rechtbank wilde provoceren. "Dit getuigt niet van respect en zijn gedrag neemt de rechtbank hem dan ook kwalijk. Zeker omdat hij als president een voorbeeldfunctie heeft." Een gevangenisstraf vond de rechter echter te zwaar. "Hij krijgt de kans te laten zien dat dit een eenmalige fout is."

De voorwaardelijke celstraf van zes weken noemde de rechter een "stok achter de deur" voor het geval hij opnieuw in Bandidoskleding over straat gaat, schrijft 1Limburg.

Ingewikkeld

Brian H. heeft direct na de uitspraak al aangegeven dat hij in hoger beroep gaat. Zijn advocaat beroept zich daarbij op het Lex certa-beginsel. "Dat betekent dat de wet duidelijk moet zijn. In de wet staat dat je niet mag stelen, dus dan weet je dat je geen diefstal mag plegen. Er staat dat je geen geweld mag gebruiken, dus je weet dat je niemand mag mishandelen. Maar er staat niet dat het dragen van een shirt bijdraagt aan het voortzetten van de werkzaamheid van een verboden organisatie."

Volgens de advocaat ligt de zaak nog ingewikkelder, omdat motorclub Bandidos niet in zijn geheel verboden is. Alleen 'Bandidos Holland' is verboden verklaard, maar alle lokale afdelingen mochten blijven bestaan.

Brian H. is president van Bandidos Heerlen en dus geeft hij leiding aan een legale club. De rechter ziet desalniettemin een verband tussen de kledingactie van H. en het verbod op Bandidos.