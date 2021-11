Kamer praat niet deze week al over '2G' in horeca en cultuur

De Tweede Kamer zal het wetsvoorstel om mensen alleen nog toe te laten in bijvoorbeeld de horeca, de cultuursector en bij evenementen als ze gevaccineerd zijn of hersteld van corona niet deze week al behandelen. Het demissionaire kabinet diende het voorstel gisteren in en vroeg de Kamer zich deze week al over de wet uit te spreken, maar dat gaat niet gebeuren.

In een vergadering van de Kamercommissie Volksgezondheid sprak een meerderheid uit dat de wet (met de zogeheten 2G-regel) te complex is om nu al af te doen en dat er daarom meer tijd voor moet worden uitgetrokken. Afgesproken is nu dat de Kamer deze week zal gebruiken om het voorstel schriftelijk voor te bereiden. Mogelijk kan het voorstel dan volgende week plenair worden behandeld, maar of dat echt gebeurt, moet volgende week nog definitief worden besloten.

Coronatoegangsbewijs in het onderwijs

Eenzelfde procedure geldt voor een tweede wetsvoorstel: het plan van het kabinet om ook een coronatoegangsbewijs mogelijk te maken in het onderwijs, maar dan ook voor mensen die negatief zijn getest ('3G'). Ook dat wordt mogelijk volgende week plenair behandeld.

Hoe het gaat met een derde voorstel is nog niet duidelijk. Dat gaat om het wetsontwerp van het kabinet om ook een coronatoegangsbewijs in te kunnen voeren op het werk (via '3G'). Eerst leek dat voorstel 'controversieel' te worden verklaard: dat zou betekenen dat de Kamer het niet behandelt zolang het kabinet demissionair is. Maar na veel procedureel geharrewar bleek die conclusie te voorbarig en de Kamercommissie zal later vanmiddag bepalen hoe het verdergaat met dit voorstel.