Verdachte drillrapmoord meldt zich bij politie, streamt beelden aangifte

De steekpartij op 11 augustus vorig jaar was het gevolg van een slepende ruzie tussen de Rotterdamse rapper Blacka en de Amsterdamse rapper Tyrece B en hun twee drillrap-formaties. De groepen hadden besloten het uit te vechten in Scheveningen, waarbij de 19-jarige Cennethson 'Chuchu' Janga werd neergestoken. Hij bezweek later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Op bewakingsbeelden van de Pier is te zien dat B. die dag met een getrokken vuurwapen achter Janga aanrent, en het wapen ook op hem richt. B. weet in de drukte van die augustusdag te ontkomen en heeft zich tot vandaag schuil gehouden.

11 jaar cel

Eerder deze maand werden twee 21-jarige drillrappers, en vrienden van Tyrece B., veroordeeld tot elf jaar cel voor de dood van 'Chuchu'. Eén van hen heeft het slachtoffer met een groot mes in zijn hart gestoken en daarmee de dodelijke steekwond veroorzaakt. De andere verdachte stak de man met een mes in zijn buik.

Eerder werd al een 20-jarige Rotterdammer veroordeeld tot vijf jaar cel voor zijn rol bij de confrontatie. Hij nam een vuurwapen mee naar Scheveningen en gebruikte als eerste geweld.