Filmpje van Henry's heldendaad op de A28 gaat hele wereld over

Burgemeester Breunis van de Weerd van Nunspeet spreekt vol lof over de actie van Temmermans: "Zaterdagavond werd ik geappt door een van mijn kinderen: "Pa, moet je nou eens kijken. Toen had ik nog niet eens in de gaten dat het iets met Nunspeet was, maar kwam gewoon het filmpje even voorbij dat jij de auto van die mevrouw stilzette. Mijn eerste gedachte was dan ook: wauw, dat is een held."

Filmpje gaat de wereld over

Inmiddels is het filmpje ook in het buitenland op diverse platforms te zien, zoals in België, Spanje en Griekenland. Temmermans is overrompeld. "Het is heel bizar. Ik kan het eigenlijk niet bevatten."

"Ik krijg allerlei berichtjes ook. Via sociale media, op Dumpert in reacties en ook mailtjes. Heel soms zit er een negatieve reactie tussen, maar bijna iedereen is heel positief en lovend. Ongelofelijk. Ik word er weer stil van. Dit is heel overweldigend."