Britse staat redt energiebedrijf met 1,7 miljoen klanten

Het in Londen gevestigde energiebedrijf Bulb Energy dat op omvallen staat vanwege de hoge energieprijzen, is genationaliseerd. Om te voorkomen dat de 1,7 miljoen Britse huishoudens die klant zijn zonder stroom komen te zitten, neemt de staat tijdelijk het bedrijf over.

Er wordt hiervoor een speciale bewindvoerder aangesteld, maakte een woordvoerder van de Britse premier Johnson bekend. Volgens media in het Verenigd Koninkrijk gaat het om een ongekende reddingsoperatie; de wetgeving voor deze tijdelijke nationalisering is in 2011 ingesteld en nooit eerder gebruikt.

Bulb Energy is het 21ste energiebedrijf dat sinds augustus failliet is gegaan in het Verenigd Koninkrijk. Het is ook de grootste onderneming die ten onder gaat aan onder meer de sterke prijsstijging in de energiesector van de afgelopen maanden. In totaal is nu van 3,7 miljoen Britse huishoudens de leverancier op de fles gegaan.

'Geen zorgen'

Ondanks gesprekken met andere energieconcerns is een overname van Bulb Energy niet gelukt. Andere partijen vrezen zelf in de problemen te komen als ze nog eens 1,7 miljoen klanten overnemen. Desondanks hoeven klanten zich geen zorgen te maken, benadrukt een woordvoerder van Bulb Energy. Op kosten van de staat zal er de komende tijd gas, elektriciteit en water worden geleverd.

De problemen op de Britse energiemarkt lijken erger dan die in Nederland. Hier zijn in hetzelfde tijdsbestek zeker drie energiebedrijven failliet gegaan.

Maximumprijs en Brexit

Een van de oorzaken van dat verschil is dat er in het Verenigd Koninkrijk een maximumtarief geldt voor energie. Als gevolg daarvan kunnen de bedrijven de sterke prijsstijging niet volledig doorberekenen aan klanten. Daarnaast hebben veel kleinere energieleveranciers klanten met lage tarieven gelokt en daardoor veel geld verloren op de vaste contracten toen de inkoopprijs van energie fors steeg.

Verder spelen de Brexit, onderhoud aan een gasplatform op de Noordzee en een brand bij een belangrijke pijpleiding ook mee bij de malaise op de Britse energiemarkt.

Na een periode waarin de internationale gasprijzen stabiliseerden, schoten deze vorige week weer omhoog. De grootste energieleverancier van Nederland verwacht volgend jaar een gemiddelde prijsstijging van 17,50 euro per maand.