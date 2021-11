Sinterklaas droeg kogelwerend vest tijdens intocht 2019

Tijdens de landelijke intocht in Apeldoorn in 2019 droeg Sinterklaas een kogelwerend vest. Dat meldt het Openbaar Ministerie na de veroordeling van een man die Sinterklaas bedreigd had op sociale media. De man heeft hiervoor vandaag een week gevangenisstraf gekregen van de politierechter.

In zijn Twitterbio had de man "snipet ook graag Sinterklazen" staan. "De Sint voelde zich hierdoor bedreigd en droeg bij de intocht in Apeldoorn een kogelwerend vest", meldt het Openbaar Ministerie Oost-Nederland op Twitter.

Ontdoen van racistische kenmerken

Omroep Gelderland meldt dat de man een activist is die is aangesloten bij Majority Perspective. Die stichting probeerde in 2018 via een kort geding onder meer om Zwarte Piet te ontdoen van "alle racistische stereotyperende kenmerken en gedragingen" voorafgaand aan de landelijke intocht in Zaanstad. De voorzieningenrechter wees de vorderingen af.

De man is overigens een dag voor de intocht in Apeldoorn aangehouden, meldt Omroep Gelderland, samen met twee andere mannen. Op de dag van de intocht zelf werden nog eens twaalf aanhoudingen verricht.