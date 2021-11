Omroep Brabant schrapt logo's op auto's om reeks bedreigingen

Vanwege aanhoudende bedreigingen schrapt Omroep Brabant de stickers en logo's op bedrijfswagens. De regionale omroep hoopt zo medewerkers beter te beschermen tegen geweld en intimidatie. Want het aantal incidenten begint bij elkaar flink op te tellen, zegt hoofdredacteur Renzo Veenstra.

De logo's werken volgens hem als een rode lap op een stier bij mensen die journalisten als vijanden zien. "Zeer recent zijn een verslaggever en een cameraman belaagd. In andere gevallen wordt er gebeld en gezegd: we komen je kop eraf trekken. En een verslaggever die vaak in beeld is, wordt bij het boodschappen doen belaagd", geeft Veenstra als voorbeelden.

Groeiend probleem

De NOS nam vorig jaar hetzelfde besluit: toen werden de logo's van de satellietwagens gehaald. Dat was eveneens omdat verslaggevers, cameramensen en technici geregeld te maken kregen met scheldpartijen of bedreigingen. Onderzoek van I&O Research stelt dat steeds meer journalisten geweld en agressie ervaren tijdens hun werk.

Via de kanalen van Omroep Brabant is geen ruchtbaarheid gegeven aan het schrappen van de logo's. Dat is volgens de omroep een bewuste keuze, de hoofdredacteur wil de mensen die verantwoordelijk zijn voor de intimidaties geen gevoel van overwinning geven. Het AD bracht het nieuws wel naar buiten en Veenstra heeft het bevestigd aan de NOS.