Vliegveld Midden-Zeeland per direct dicht voor helikopters, limiet bereikt

Vliegveld Midden-Zeeland bij Arnemuiden is per direct gesloten voor helikopters. De limiet van 800 vluchten per jaar is bereikt. De aangekondigde uitbreiding van de vergunning naar 4000 vluchten, is nog niet gepubliceerd. Pas als de provincie Zeeland die vergunning openbaar maakt, mag er weer gevlogen worden.

"Geen enkele helikopter kan nu gebruik maken van onze faciliteiten. Geen ambulanceheli's bijvoorbeeld of vluchten naar de windmolenparken voor de Zeeuwse kust", zegt vliegvelddirecteur Enno Belderok tegen Omroep Zeeland.

Volgens Belderok ligt die nieuwe vergunning voor 4000 vluchten al maanden klaar. "We kunnen onze afspraken niet nakomen en dat vind ik heel vervelend. Ik zit er al twee maanden achteraan en kreeg drie weken geleden nog te horen dat de vergunning maandag gepubliceerd zou worden. Maar het wordt elke week opnieuw maandag. Op het moment dat de nieuwe vergunning van kracht is, kunnen we meteen weer nieuwe vluchten doen. Anders kan het pas vanaf 1 januari weer."