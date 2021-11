Eerste ronde presidentsverkiezingen Chili levert nog geen winnaar op

De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Chili heeft nog geen nieuwe president opgeleverd. De rechts-populistische kandidaat José Antoino Kast kreeg 28 procent van de stemmen, de linkse Gabriel Boric behaalde 25 procent. Omdat geen van de kandidaten de meerderheid heeft behaald, is een tweede ronde nodig. Die wordt op 19 december gehouden.

De twee kandidaten zijn uitersten van elkaar. De 35-jarige Boric zou de jongste president van het moderne Chili ooit worden. Hij heeft beloofd de belastingen voor de "superrijken" te verhogen, om zo sociale voorzieningen te kunnen betalen. Ook wil hij de veelbekritiseerde privatisering van onder meer het pensioenstelsel terugdraaien en de vrije markt beteugelen. Boric wordt gesteund door een brede coalitie linkse partijen, waaronder de communisten.

De 55-jarige Kast, vader van negen en overtuigd katholiek, zet vooral in op thema's als veiligheid en justitie. Hij heeft zich juist positief uitgelaten over de "economische nalatenschap" van voormalig dictator Pinochet, die het land van 1973 tot 1990 met harde hand regeerde en vol inzette op de vrijemarkteconomie. Kast wordt geregeld vergeleken met voormalig president Trump (VS) of de Braziliaanse president Bolsonaro.

Marionet

Kast noemde zijn linkse tegenstander een "marionet" van de Chileense communistische partij die terroristen "gratie zou verlenen" en niets zou doen tegen de misdaad. Hij heeft de volgende ronde van de verkiezingen omschreven als een keuze tussen "vrijheid en communisme".

"We willen niet hetzelfde eindigen als Venezuela en Cuba", zei Kast vannacht tegen zijn aanhangers. "We willen een ontwikkeld land, en dat wilden we worden tot we op brute wijze werden tegengehouden door geweld en de pandemie."

Boric sprak zijn aanhangers ook toe. "Vandaag is het onze taak om anderen ervan te overtuigen dat wij het beste pad hebben naar een rechtvaardiger land", zei hij. Hij viel Kast niet persoonlijk aan.

Onrust

Chili is economisch een van de sterkste landen van de regio, maar er heerst grote sociale ongelijkheid. Grote delen van de voorzieningen in het land zijn geprivatiseerd.

Twee jaar geleden ontstonden hevige protesten, nadat de metrokaartjes vier procent duurder werden. Een speciale raad van gekozen burgers werkt momenteel aan een nieuwe grondwet, die de huidige uit 1980 moet vervangen. Die stamt nog uit de tijd van dictator Augusto Pinochet.