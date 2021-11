Chauffeur Liverpool die aanslag in eigen taxi overleefde: 'Wonder dat ik nog leef'

De taxichauffeur uit Liverpool die een week geleden een bomaanslag in zijn eigen taxi overleefde, noemt het een wonder dat hij nog leeft. David Perry zegt dankbaar te zijn dat niemand anders gewond is geraakt tijdens deze "kwaadaardige daad".

Ook zegt Perry overweldigd te zijn door de vele berichten die hij heeft ontvangen. Hij laat weten dat hij nu tijd nodig heeft om zich te focussen op zijn mentale en fysieke herstel.

De bom in zijn taxi ging vorige week zondag af voor een ziekenhuis in Liverpool. Perry wist net op tijd te ontsnappen voor de auto in vlammen opging. Op beelden is te zien dat hij na de explosie de deur van de taxi opendoet en wegrent. Perry is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen.

Zelfgemaakte bom

Bij de explosie en de daaropvolgende brand kwam een 32-jarige man om het leven die de bom had meegebracht. Hij was de enige passagier in het voertuig. Het gaat om een Iraakse asielzoeker met een verleden van psychische problemen.

De politie maakte bekend dat de man zeker een half jaar bezig is geweest om de terreurdaad voor te bereiden. Het is nog onduidelijk wat het motief was van de dader, die waarschijnlijk in zijn eentje opereerde.

De zelfgemaakte bom had volgens de politie tot zware gewonden of doden kunnen leiden als de explosieven op een andere plek af waren gegaan.

Verhoogde terreurdreiging

De Britse politie bestempelde de explosie als terrorisme. Het niveau van terreurdreiging werd vervolgens verhoogd van 'waarschijnlijk' naar 'hoogstwaarschijnlijk' omdat de explosie de tweede terreurdaad in een maand tijd was.

Half oktober werd de Britse politicus David Amess neergestoken tijdens een bezoek aan zijn kiesdistrict. Hij overleed aan zijn verwondingen.

Bekijk in deze video de beelden van de aanslag die taxichauffeur David Perry overleefde: