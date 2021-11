Nabestaanden van aanslag op atleten bij Spelen München eisen na 50 jaar smartegeld

In totaal 21 vrouwen, kinderen, broers en zussen van de slachtoffers hebben de zaak in handen gegeven van een internationaal strategisch adviesbureau, gevestigd in Amsterdam. De Nederlandse advocaten Geert-Jan Knoops en Carry Knoops-Hamburger maken daar ook deel van uit.

De Maltese advocaat Francesca Zarb zocht naar het bevroren geld van Kadhafi: "In de VS ligt 23,8 miljard dollar, in Frankrijk 7,7 miljard euro, in de UK 13,6 miljard euro, in Duitsland 7 miljard euro en in Italië 5,6 miljard euro," schrijft ze in een juridisch memorandum dat in het dossier zit.

Ankie Rechess-Spitzer is een van de nabestaanden die mogelijk recht hebben op smartegeld. Ze trouwde in 1971 met Andre Spitzer. Ze is ook bekend als Israël-correspondent voor de NOS, Nieuwsuur en de Vlaamse VRT. Voor haar is deze nieuwe wending een belangrijke stap: