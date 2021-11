Levering cv-ketels onder druk: 'Ongelukkig, zo voor de winter'

En die druk voelt directeur Martin Hoekstra van verwarmingsinstallateur ST/Warmte direct. "Het is een uitdaging. We verkopen nog wel cv-ketels, maar het is net zoals vroeger bij de groenteboer: als er aardbeien in het seizoen zijn, dan kun je ze verkopen, maar anders niet."

Want Hoekstra is afhankelijk van grote fabrikanten, zoals Vaillant, Remeha en Nefit, maar zij kunnen de laatste maanden niet altijd leveren en dus moet hij het doen met het type of de merken ketels die nog wel beschikbaar zijn.

Voorraden

Zijn klanten hebben daar nog niets van gemerkt, omdat Hoekstra onderdelen en ketels uit andere magazijnen in Europa heeft kunnen halen. Nefit laat desgevraagd weten dat zij met man en macht werken om de voorraad op peil te houden.

Maar ondanks dat is het nog maar de vraag of installaties en apparaten op tijd worden geleverd. Zo hebben steeds meer mensen een warmtepomp besteld om de gasrekening naar beneden te krijgen. Hoekstra: "De meeste hybride warmtepompen kunnen we pas half februari plaatsen. Dus mensen die vanwege de hogere energieprijzen een warmtepomp willen, hebben daar door de langere levertijden niets aan."

Volgens Techniek Nederland heerst er geen onrust, maar is het chiptekort wel direct merkbaar. En een strenge winter of niet, fabrikanten en installateurs moeten alles op alles zetten, zodat mensen deze winter niet in de kou zitten.