Trein knalt op scooter die op spoor was gelegd, 'misselijke grap'

In Groningen is een trein van Arriva over een scooter gereden die volgens de politie met opzet op de rails was gelegd. De politie in Groningen spreekt op Instagram van een misselijke grap. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

"Ik hoef u niet te vertellen hoe erg de schrik erin zat bij de machinist en de collega's die het spoor afliepen om te kijken of ze nog iemand aantroffen", schrijft de betrokken agent.

Het incident was aan het begin van de avond bij een overweg in de stad Groningen. De trein was net daarvoor vertrokken richting Delfzijl. De gebruikte scooter was een deelscooter.

Vanwege de botsing was het spoor tussen Groningen en Groningen-Noord ruim een uur gestremd. De politie heeft nog geen idee wie achter de actie zit en vraagt getuigen om zich te melden.