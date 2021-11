Overleden oud-minister Croes van Aruba hekelde Nederlandse bemoeienis

Op Aruba is vandaag oud-minister van Justitie Rudy Croes (74) overleden. Hij was tussen 2001 en 2009 minister. "Croes was een uitgesproken en populaire politicus, die regelmatig in conflict kwam met de regering-Balkenende", zegt correspondent Dick Drayer.

Rudy Croes was de jongere broer van oud-politicus Betico Croes, die Aruba de status aparte bezorgde in 1986. In 2009 verliet hij de politiek, maar hij bleef als tweede man in de partij invloedrijk. Hij schoof later zijn nicht, de huidige premier Evelyn Wever-Croes naar voren en bleef tot aan zijn dood een belangrijk adviseur van haar regering.

Ferme standpunten

Rudy werd op Aruba vooral populair door zijn ferme standpunten tegen Nederland. Hij vond, in de geest van zijn oudere broer Betico, dat Aruba zichzelf moest redden en onafhankelijk moest worden.

"Aruba stelde zich volgens hem te vaak te afhankelijk op tegen het moederland", zegt Drayer. "Hij vond daarom dat het Nederlands moest worden uitgebannen uit bijvoorbeeld de wetgeving en rechtspraak. Hij wilde het Nederlands vervangen door het Papiaments, maar dat is nooit gebeurd."

"Hij had geen hekel aan Nederlanders, maar hij had wel een uitgesproken hekel aan Nederlandse politici die zich veel te veel bemoeiden met Aruba. En eigenlijk vond hij van zijn nichtje Evelyn, die nu aan de macht is, ook wel dat zij te veel de oren laat hangen naar Nederland. Hij was wat dat betref een echte chauvinist-nationalist", aldus Drayer.

'Erfenis van strijd en loyaliteit'

Zijn dood kwam niet onverwacht. In 2016 werd bij Croes lymfeklierkanker ontdekt. De laatste maanden werd duidelijk dat hij niet lang meer zou leven.

Premier Evelyn Wever-Croes reageerde met verdriet op de dood van haar oom. Op Facebook schreef ze: "Je verlaat ons als familie met een grote erfenis van eenheid, elkaar helpen en elkaar liefhebben. Als politici laat je ons achter met een erfenis van strijd en loyaliteit voor Aruba en de partij MEP."