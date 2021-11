17 doden door noodweer en overstromingen in India

In de Indiase zuidelijke deelstaat Andhra Pradesh zijn zeker zeventien doden gevallen door noodweer en overstromingen. Tientallen mensen worden vermist.

Door de extreme regenval ontstonden sterke waterstromen. Drie bussen van de lokale vervoersdienst in het zuidelijke dorp Ramapuram kwamen in die waterstromen terecht, schrijven Indiase media. Zeker twaalf mensen kwamen te overlijden. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar passagiers die worden vermist.

Ook stortte door het noodweer een gebouw in. Dat gebeurde in de stad Kadiri, in het zuidwesten van de deelstaat. Van de mensen die onder de brokstukken terechtkwamen, zijn er zeker drie overleden. Twee worden nog vermist.

De nationale rampendienst is ingezet in de gebieden die het zwaarst door het extreme weer zijn getroffen. Het dodental kan nog oplopen, waarschuwen lokale autoriteiten.

Lange moesson

Andhra Pradesh wordt sinds donderdag geteisterd door extreme regenval. Honderden inwoners zijn geëvacueerd.

Vorige week kwamen door noodweer ook al tientallen mensen om in het zuiden van India en Sri Lanka, door aardverschuivingen, verdrinking, elektrocutie of het instorten van huizen.

Hevige buien zijn in India niet ongebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Het moessonseizoen, normaal gesproken van juni tot en met september, duurt dit jaar wel langer. Ook zijn de buien door klimaatverandering zwaarder en komen ze vaker voor, waarschuwen experts.

De Indiase meteorologische dienst waarschuwt voor zeer hevige regenval in de naburige deelstaat, Karnataka, in de komende 24 uur.