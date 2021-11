Georgische oud-president Saakasjvili beëindigt hongerstaking, zegt zijn arts

Michael Saakasjvili heeft zijn hongerstaking beëindigd, zegt zijn arts. De Georgische oud-president was sinds 1 oktober in de gevangenis in hongerstaking uit protest tegen zijn arrestatie en zijn gezondheid was daardoor erg verslechterd.

Gisteravond werd de 53-jarige politicus overgebracht naar een militair hospitaal. De artsen vreesden dat Saakasjvili zijn hongerstaking niet zou overleven. Volgens Saakasjvili's arts ligt hij nu op de intensive care, waar zijn hongerstaking officieel is beëindigd.

Er waren half oktober al berichten dat zijn toestand sterk was verslechterd. Een verzoek van hem om in een gewoon ziekenhuis te worden opgenomen, werd deze maand van de hand gewezen. Enkele duizenden mensen gingen de straat op om Saakasjvili's vrijlating te eisen.

Machtsmisbruik

De 53-jarige Saakasjvili is in 2018 bij verstek tot zes jaar cel veroordeeld wegens machtsmisbruik in de periode dat hij president was van Georgië, van 2004 tot 2013. Hij spreekt de aantijgingen tegen en noemt die "politiek gemotiveerd".

De huidige president Zoerabisjvili wil Saakasjvili nooit gratie geven, omdat hij erop uit zou zijn om het land te destabiliseren.