Reacties op Kenosha-vonnis: 'In deze hele toestand zijn geen winnaars'

In Kenosha was het vorig jaar zomer dagenlang onrustig op straat, nadat een zwarte man, Jacob Blake, was neergeschoten door een witte agent. Blake overleefde dat, maar raakte gedeeltelijke verlamd. Naar later bleek had hij een mes in zijn auto liggen. De betrokken agenten werd niets ten laste gelegd en dat leidde tot protest. Betogingen die aanvankelijk vreedzaam verliepen, werden 's avonds grimmig en liepen uit op brandstichtingen en plunderingen.

Rittenhouse ging op de derde avond naar Kenosha, naar eigen zeggen om plaatselijke ondernemers te beschermen. Ook had hij middelen bij zich om gewonden eerste hulp te bieden. Hij verklaarde in het proces dat hij enkele mensen had verzorgd, dat hij graffiti van een muur had gehaald en bij een kerk een brandje had geblust.

Gevraagd naar hoe hij tot het doden van zijn slachtoffers was gekomen, verklaarde Rittenhouse in de rechtbank dat de eerste man hem in het nauw had gedreven en zijn geweer had vastgepakt, waardoor hij vreesde dat de man dat tegen hem zou gebruiken. De tweede man had hem geslagen met een skateboard en de derde was met een eigen vuurwapen op hem afgekomen. Alle drie de slachtoffers waren wit.