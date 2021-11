Reacties op rellen Rotterdam: 'Dit heeft niks met demonstreren te maken'

De politieke partij Leefbaar Rotterdam veroordeelt de rellen. "Het centrum van onze mooie stad is vanavond veranderd in een waar oorlogsgebied. Rotterdam is een stad waar wij het oneens mogen zijn over zaken die spelen, maar geweld is nooit, maar dan ook nooit, de oplossing", schrijft de partij op sociale media.

Bij de rellen op de Coolsingel vanavond riepen honderden relschoppers leuzen als "vrijheid" en staken onder meer zwaar vuurwerk af. Ook werd er gegooid met voorwerpen richting agenten. Er werd vanavond gericht geschoten door agenten. Er zijn zeker twee gewonden gevallen, zegt de politie. Ook werden er door de politie waarschuwingsschoten gelost.

Beelden van de rellen: