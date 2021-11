Besmette (en spoorloze) Nederlanders gesprek van de dag in Spaans dorp

Het is het gesprek van de dag in Navas del Madroño: de plotselinge verdwijning uit het Spaanse dorp van veertien Nederlandse toeristen, van wie een deel positief was getest op corona. "Veel mensen hier zijn boos", zegt correspondent Rop Zoutberg. "Ze vinden dat dit echt niet kan."

De groep Nederlanders kwam een week geleden aan bij een hotel in Navas del Madroño, een plattelandsdorp met nog geen 1400 inwoners in het westen van Spanje. Volgens Zoutberg was toen al bekend dat ze waarschijnlijk besmet waren. "In afwachting van de test werden ze hier ondergebracht. Ze werden afzonderlijk bediend en iedereen bleef op afstand."

Dit is het hotel waar de groep Nederlandse toeristen verbleef: