Gynaecologen in Frankrijk massaal beschuldigd van seksueel geweld

In Frankrijk is een nieuwe MeToo-discussie ontstaan, nu over seksueel geweld door gynaecologen. Duizenden vrouwen zijn met verhalen gekomen over seksisme, hardhandig optreden en zelfs verkrachting door gynaecologen.

"Al meteen toen ik binnenkwam, was het ongemakkelijk", zegt Eurydice Lombard. "De gynaecoloog vroeg of ik wel eens seks had met vrouwen. En welk standje mijn voorkeur had. Ik snapte niet wat het medisch belang was van die vragen."

Daarna moest ze zich uitkleden in de kamer van haar gynaecoloog in een privéziekenhuis in Versailles, net buiten Parijs. "De arts kwam tussen mijn benen staan, met zijn onderlichaam helemaal tegen me aan. Hij ging over me heen liggen en streelde mijn borsten. Daarna ging hij weer recht staan en duwde zonder waarschuwing zijn vingers in mijn vagina. En hij vroeg of ik het goed voelde. Dit was geen medische behandeling. Dit was seksueel. Voor zijn eigen genot."

In heel Frankrijk duiken sinds enkele weken getuigenissen op zoals die van Lombard. Op sociale media delen vrouwen hun ervaringen; bij een slachtoffervereniging melden zich aan de lopende band patiënten. "Wij krijgen zo'n 200 klachten per maand binnen", zegt voorzitster Sonia Bisch.

'Ik was in shock'

Eurydice Lombard besloot heel bewust om met haar verhaal naar buiten te treden. "Voor andere vrouwen. Zodat ze zich geen slachtoffer voelen en weten dat ze niet alleen staan."

Lombard kon zelf tijdens het bezoek aan haar gynaecoloog geen woord meer uitbrengen. "Ik was overdonderd door wat er gebeurde, ik was in shock. Het ging allemaal heel snel. Maar toen ik weer buiten was, stond ik te trillen op mijn benen. Ik was misselijk, had het gevoel dat ik moest overgeven."