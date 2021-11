Producent drillrapvideo’s gearresteerd voor opruiing

Een 21-jarige man is aangehouden omdat hij drillrapvideo's maakt. De man uit Purmerend wordt verdacht van opruiing en illegaal wapenbezit. De politie wijst hem aan als producent en cameraman van verschillende drillrapclips.

Volgens het Openbaar Ministerie wordt in de video's niet alleen geweld verheerlijkt, maar wordt ook aangezet tot geweld. Het OM vindt dat de grens van artistieke vrijheid en vrijheid van meningsuiting daarmee wordt overschreden.

Op het youtubeaccount van de verdachte staan volgens de politie en het OM tientallen drillrapvideo's. Op de beelden zijn mensen met messen en (vuur)wapens te zien. Het merendeel draagt bivakmutsen, maskers en gezichtbedekkende kleding. In de video's worden, zoals gebruikelijk in drillrap, gewelddadige teksten geuit.

De politie en het OM willen dat er een grens gesteld wordt aan wat er kan in dit soort video's. "Daarbij is het belangrijk niet alle drillrapclips over één kam te scheren en een duidelijk onderscheid te maken tussen uitingen die wel en uitingen die geen oproep doen tot het plegen van strafbare feiten", staat in een persbericht. "Drill is op zichzelf niet strafbaar en artistieke vrijheid is een groot goed. Die vrijheid is echter niet onbeperkt."

Verantwoordelijkheid

Vorige week werden in Amsterdam twee drillrappers veroordeeld vanwege opruiing. In een youtubevideo bedreigden ze vorig jaar rivalen met de dood. Beiden kregen een taakstraf van honderd uur opgelegd. Het was de eerste keer dat Nederlandse drillrappers werden veroordeeld voor opruiing.

In het persbericht zeggen de politie en het OM nu dat niet alleen degenen die in drillrapvideo's te zien zijn verantwoordelijk zijn. "Ook de makers van drillrapvideo's zoals videoproducers en cameramensen én de socialemediaplatforms waar de video's worden gepubliceerd, hebben een verantwoordelijkheid om het plegen van strafbare feiten tegen te gaan."