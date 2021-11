Zorgen om besmettingen bassischolen: 'Hier liggen ouders wakker van'

Toch maken veel ouders zich wel degelijk zorgen over de situatie op de scholen van hun kinderen. "We worden overstelpt met meldingen", zegt Winsemius. "Er zijn zorgen over het inhalen van vertragingen in het leren, wat nu niet lukt. Ook over de gezondheid van hun kinderen en over de vraag of er weer een nieuwe lockdown komt liggen ouders wakker."

Winsemius zou graag zien dat de capaciteitsproblemen bij teststraten snel worden opgelost. Ook hekelt ze de onduidelijke regels van de overheid over het 'snottebellenprotocol' en de quarantaine voor huisgenoten van besmette personen.

Directeur Müskens hoopt in ieder geval dat haar school volgende week weer open kan. "Ik ben optimistisch gestemd. Vandaag of morgen krijgen we via ouders de testuitslagen van kinderen die al in quarantaine zaten. De rest wordt morgen of zaterdag getest. Zondag heb ik zicht op hoeveel kinderen er naar school mogen. Als dat de meerderheid is, gaan we open en ben ik heel blij."