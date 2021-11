Jazzpionier Ack van Rooyen (91) overleden

De Haagse trompettist en bugelspeler Ack van Rooyen is overleden. Hij gold als een van de grondleggers van de jazz in Nederland en trad op met tal van internationale grootheden. Van Rooyen was 91 jaar.

Eind jaren 40 was Van Rooyen net afgestudeerd aan het conservatorium toen hij tijdens een bezoek aan New York in de ban raakte van de jazz. Terug in Nederland richtte hij een jazzband op, samen met onder anderen zijn broer Jerry.

In de decennia erna verwierf Van Rooyen internationale faam door zijn virtuoze, strakke spel en zijn elegante muzikaliteit. Hij woonde jaren in het buitenland en soleerde in veel internationale jazzorkesten. Ook speelde hij met onder anderen Miles Davis en Dizzy Gillespie.