Uitslaande brand in loods Capelle aan den IJssel, NL-alert verstuurd

In Capelle aan den IJssel is in een loods een brand uitgebroken. Volgens de regionale omroep Rijnmond slaan de vlammen uit het dak en is het vuur overgeslagen naar omliggende panden

Het zou gaan om een loods waar elektrische deelscooters staan. De brandweer is met meerdere eenheden bij het pand aan de Radarstraat aanwezig. Woningen tegenover het pand worden natgespoten om te voorkomen dat de brand zich verder verspreidt.

Voor zover bekend is niemand gewond. De brandweer beschouwt de loods als verloren.

NL Alert

Vanwege de rookontwikkeling is in de omgeving een NL Alert verstuurd. Agenten rijden rond in de naastgelegen wijk en roepen op om ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te zetten. De brandweer verricht metingen om te kijken hoe schadelijk de rook is en of er extra maatregelen getroffen moeten worden.

In de Radarstraat zitten veel autodealers. Ooggetuigen zeggen tegen Rijnmond dat meerdere eigenaren van de bedrijven met man en macht bezig hun voertuigen naar buiten rijden.