Pas in 2027 nieuwe terreinwagens voor Defensie na opzeggen Mercedes-contract

De aanbesteding voor de 515 voertuigen begon in 2018. Er dongen in de slotfase nog twee bedrijven mee: Defenture uit Tiel en Jankel Armouring Limited uit het Verenigd Koninkrijk. Bij de keuze voor Mercedes speelden zowel kwaliteit als een "substantieel prijsverschil" mee, antwoordde demissionair minister Kamp vorige maand op vragen van Tweede Kamerlid Belhaj (D66). Het traject had toen al vertraging opgelopen vanwege de "complexe ontwikkeling van het voertuig door de leverancier".