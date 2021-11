Ziekenhuizen schalen weer planbare zorg af, 'tas voor ziekenhuis staat al maanden klaar'

Haar gezondheid wordt er niet beter op. "Ik merk dat mijn conditie achteruitgaat. Lopen, bukken, sjouwen: het is allemaal lastig voor me. Ik word liever vandaag dan morgen geopereerd."

Ze heeft haar tas met spullen voor het ziekenhuis al maanden klaarstaan, voor het geval ze een telefoontje krijgt. "Ik heb de zomerkleding die ik had gepakt inmiddels moeten vervangen door winterkleding."

Maanden aan bed gekluisterd

Harry Zwart (57) wacht sinds begin juli op een operatie. Zwart kreeg een dwarslaesie na een auto-ongeluk in 1990 en is sindsdien vanaf zijn schouders verlamd. Ruim vier maanden geleden liep hij een doorligwond op aan zijn stuitje, waardoor hij maandenlang 24 uur per dag plat op bed moest liggen en niet in zijn rolstoel kon zitten.

Een operatie kan normaal gesproken na drie à vier maanden plaatsvinden, maar door coronazorg had Zwart lang geen uitzicht op een plek. "Op de plaats waar ik aangemeld stond, in Utrecht, was een wachtlijst van een jaar. Toen heb ik gevraagd of ik ergens anders behandeld kon worden. Mijn wondverpleegkundige heeft toen rondgebeld en in het ziekenhuis in Beverwijk was er plek. Daar heb ik nu een afspraak staan voor 7 december."