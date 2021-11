Broodtrommelmaker Mepal verkocht aan Britse investeerder

Het Lochemse Mepal komt in Britse handen. Investeringsmaatschappij 3i koopt een meerderheid van de aandelen van de producent van plastic broodtrommel, drinkflessen en vershoudbakjes.

Mepal is 70 jaar geleden opgericht in Den Haag, eerst als importeur van Deens kunststofservies. In 1963 verhuisde het bedrijf naar Lochem en sindsdien produceert het eigen producten. Die verkoopt het bedrijf met name in Nederland, Duitsland en België.

Wegwerpplastic

De aandelen waren allemaal in handen van de huidige directie. Die besloot een deel te verkopen om extra kapitaal en kennis aan zich te binden.

"We groeien de laatste jaren significant", zegt directievoorzitter Rutger de Korte. Mepal profiteert onder meer van de toegenomen aandacht voor duurzaamheid. De producten worden gezien als alternatief voor plastic wegwerpflesjes en -doosjes. "We zien veel groeipotentie in Europa. Met het extra kapitaal en de kennis van 3i kunnen we die stap beter maken."

In Nederland is 3i vooral bekend als aandeelhouder van Action en Basic-Fit. Hoeveel de Britten voor de aandelen van Mepal hebben betaald, willen de partijen niet bekendmaken.