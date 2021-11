Cel voor oud-werknemer Rijkswaterstaat voor miljoenenfraude

Een 48-jarige man uit Druten is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor oplichting en valsheid in geschrifte. De man werkte als ambtenaar voor Rijkswaterstaat en lichtte zijn werkgever in zeven jaar tijd voor 2,3 miljoen euro op.

Tussen januari 2012 en januari 2019 maakte hij 321 valse facturen op. Op basis van die facturen betaalde de man ruim 2,3 miljoen euro aan zichzelf en anderen uit. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij zich als ambtenaar geld van de belastingbetaler heeft toegeëigend.

De man werd ook verdacht van het verduisteren van een pijlwagen, gereedschap en 15.000 euro. Dit acht de rechtbank niet bewezen. De opgelegde straf is desondanks gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie, meldt Omroep Gelderland.

De man moet zich van de rechtbank ook laten behandelen en meewerken aan het aflossen van zijn schulden.