Migrantenkampen bij grens Wit-Rusland en Polen ontruimd

"De kampen zijn nu leeg. Er zijn niet meer van dat soort kampen, maar wel andere groepen die proberen op andere plaatsen de grens over te komen", meldt een woordvoerder van de Poolse grenswacht aan persbureau Reuters. "We moeten zien wat er de komende uren gebeurt. Er zijn nog wel wat mensen, maar het loopt duidelijk leeg."

Een deel van de migranten in de kampen is gisteren al overgebracht naar een groot depot in de regio Grodno. Het ligt op zo'n 500 meter van de grens en is verwarmd.