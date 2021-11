Zaak vermiste tennister Peng Shuai 'niet ongewoon in China'

Zoals eerder al gezegd, is Peng niet de eerste persoon in China die tijdelijk verdwijnt. Jack Ma is misschien wel het bekendste gezicht. De oprichter van de Chinese webwinkelgigant Alibaba verscheen maandenlang niet in het openbaar, nadat hij in een toespraak vorig jaar zeer kritisch was geweest over het bankensysteem in China. De ondernemer is intussen wel weer af en toe in het openbaar verschenen en bezocht eind oktober Nederland, voor een bezoek aan Westlandse kassen.

Een andere bekende verdwijning is die van Gui Minhai in 2016. Hij was een uitgever uit Hongkong, van kritische boeken over Chinese regeringsfunctionarissen en politici. Maanden later verscheen hij op de Chinese staatstelevisie en verklaarde hij dat hij zichzelf had aangegeven vanwege een veroordeling van 12 jaar eerder. Daarbij zou hij dronken achter het stuur hebben gezeten en een vrouwelijke studente hebben doodgereden in China.

Waarschuwing

Ook de vermissing in 2018 van een van China's bekendste filmsterren, Fan Bingbing, springt in het oog. Ze verscheen maanden niet in het openbaar, totdat ze in een brief bekendmaakte dat ze zich schuldig had gemaakt aan belastingontduiking. Ze zei zich te schamen voor haar gedrag: "Zonder het goede beleid van de Communistische Partij, de staat en zonder de liefde van het volk is er geen Fan Bingbing."

"Prominente personen duiken vrijwel allemaal weer op met een duidelijk statement", legt Ties Dams uit. "Er worden mensen aangepakt in alle lagen van de bevolking. Dat ook superrijken zoals Jack Ma dit kan overkomen, maakt de waarschuwing naar de samenleving sterker."