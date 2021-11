Dode en ruim tien zieken door legionella-uitbraak in Schijndel

In Schijndel is na een legionella-uitbraak iemand overleden en zijn meer dan tien mensen ziek geworden. De meeste van hen liggen in het ziekenhuis.

Alle besmette personen wonen in Schijndel en zijn tussen de 60 en 90 jaar, laat de gemeente weten. De bron van de infectie is nog niet gevonden. Daar wordt naar gezocht.

'Topje van de ijsberg'

Volgens de GGD is dit het "topje van de ijsberg" en komen er elke dag nieuwe besmettingen bij. Onderzoek bij twee verzorgingshuizen waar een aantal zieken woont, heeft niets opgeleverd.

Het inademen van de legionellabacterie kan gebeuren via kleine waterdruppeltjes of deeltjes tuinaarde. De legionellabacterie kan een acute infectie veroorzaken aan de luchtwegen, soms zelfs een zware longontsteking. De meeste mensen worden niet ziek van een besmetting.