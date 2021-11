Zanger van 'The Lion Sleeps Tonight' overleden

De zanger van de wereldhit The Lion Sleeps Tonight is op 79-jarige leeftijd overleden. Philip Margo was de zanger van de Amerikaanse band The Tokens, die in 1961 wereldwijd succes boekte met het nummer.

De familie van Margo zegt tegen The New York Times dat hij zaterdag is overleden aan de gevolgen van een beroerte. "De leeuw slaapt", schrijft de familie in een Facebook-bericht.

Philip Margo was 19 toen het nummer The Lion Sleeps Tonight werd uitgebracht. Het werd meteen een van de herkenbaarste liedjes ooit. Al vanaf de eerste seconden is meteen duidelijk om welk nummer het gaat.