Noodtoestand in westen Canada om storm en wateroverlast

In het westen van Canada, in de provincie Brits-Columbia, is gisteravond de noodtoestand afgekondigd. Het gebied is afgelopen weekend getroffen door een storm en zeer veel regen in korte tijd. Delen van de provincie staan onder water, het weg- en treinverkeer is ontregeld. Een vrouw kwam om het leven bij een aardverschuiving en zeker twee mensen worden vermist.

Het leger is ingeschakeld om duizenden mensen die zijn gestrand te helpen. Met helikopters is voedsel afgeworpen in de bergen waar een dorp met 400 inwoners is afgesloten van de buitenwereld. De militairen zullen ook helpen ook bij het opruimen en de wederopbouw.

Meer water dat condenseert

De Canadese autoriteiten vermoeden dat het hevige noodweer en de grote hoeveelheid neerslag samenhangen met de klimaatverandering. Een Canadese wetenschapper in Brits-Columbia zei tegen de BBC dat de verwoestende gevolgen van de storm waarschijnlijk komen door menselijke activiteiten. "Als we het klimaat opwarmen, als de atmosfeer opwarmt en de oceanen opwarmen, verdampt er meer water uit de oceanen." Als dat verdampte water de bergen in het westen van Canada bereikt, condenseert het tot regen.

Bijkomend probleem is dat door ontbossing en bosbranden de kans op aardverschuivingen toeneemt als het flink regent. Oude bomen met diepe wortels die de grond goed vasthouden, zijn gekapt.

Na het weekend zijn de weersomstandigheden in het getroffen gebied geleidelijk verbeterd, maar er wordt meer regen verwacht.

Brits-Columbia werd afgelopen zomer al getroffen door extreem warm weer en bosbranden. Het dorpje Lytton werd door het vuur verwoest. Zeker 500 mensen kwamen in de hittegolf om het leven.