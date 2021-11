Bijval voor oproep Bergkamp om te praten over omgangsvormen

Veel partijen vinden het een goed idee om te praten over de omgangsvormen in de Kamer. Gisteren riep Kamervoorzitter Bergkamp op tot een gesprek met alle Kamerfracties daarover. Directe aanleiding waren uitlatingen van Forum voor Democratie-Kamerlid Van Houwelingen. Die zei gisteren tegen D66'er Sjoerdsma: "Uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen."

Volgens Bergkamp ging Van Houwelingen daarmee "duidelijk over de schreef" en zijn bedreigingen en intimidaties in de plenaire zaal ontoelaatbaar. Ze vindt de omgangsvormen in de Kamer een zaak van alle Kamerleden.

Voorafgaand aan een nieuwe ronde van formatiegesprekken noemde VVD-leider Rutte wat er gisteren in de richting van Sjoerdsma is gezegd verschrikkelijk: "Dit gaat echt alle perken te buiten."

'Te weinig tegengeluid'

Plaatsvervangend VVD-fractievoorzitter Hermans voegde eraan toe dat het veroorzaken van ophef niets bijdraagt aan het oplossen van de problemen. "Goed dat we het gesprek hierover voeren, maar het zal niet moeten blijven bij één gesprek."

D66-leider Kaag zei dat bedreigingen en beledigingen al een tijd te ver gaan. De uitlatingen van Van Houwelingen noemde ze het ultieme dieptepunt. Volgens haar is dit "Nederland en het parlement onwaardig en is er te weinig tegengeluid. Als je bedreigd wordt op de werkvloer of thuis, wil je dat je beschermd wordt."

Volgens haar moeten de partijen zelf een streep trekken en vaker naar de interruptiemicrofoon lopen om dit te veroordelen of zelfs niet meer meedoen aan debatten.

'Assertiever tegenspreken'

Ook volgens ChristenUnie-voorman Segers moeten Kamerleden assertiever zijn en vaker zeggen dat uitlatingen over de schreef gaan: "In het parlement mag je heel veel zeggen, maar dan is het des te belangrijker dat je hardgrondig wordt tegengesproken."

Volgens hem zijn de opmerkingen aan het adres van Sjoerdsma afschuwelijk en intimiderend en moet je een streep trekken als iemand over een tribunaal begint: "Dit was echt een rechtstreekse bedreiging en ik vind het huiveringwekkend dat dat in het Nederlandse parlement op dit moment zo plaatsvindt."

Gisteren veroordeelden ook andere Kamerleden de woorden van Van Houwelingen.