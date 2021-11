Polen pakt honderd migranten op bij grens met Wit-Rusland

In het grensgebied verblijven al dagenlang naar schatting zo'n 900 mensen die vooral afkomstig zijn uit Irak en Syrië. Omdat het 's nachts rond het vriespunt is proberen ze zich warm te houden met vuren, die veel rookoverlast geven.

Noodopvang in loodsen

De komende dag gaat het naar verwachting regenen in het gebied. Wit-Rusland gaat daarom de noodopvang in een loods uitbreiden, die deze week is geopend. Daar zitten al ongeveer duizend mensen, die er eten en medische zorg zouden krijgen.

Irak maakte deze week bekend dat het vliegtuigen gaat sturen om gestrande migranten uit Wit-Rusland terug te halen. Vandaag staat er een eerste vlucht gepland.