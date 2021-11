In Malawi gaat vaccinatieongelijkheid niet alleen over vaccins op de plank

De verpleegsters gingen vol goede moed door. Ze parkeerden zichzelf onder een boom bij het huis van het dorpshoofd. "Want als die zegt dat het te vertrouwen is, dan komen mensen." En ze kwamen. Veertig mensen. "Dit is de oplossing," zei Mwale blij. Met een collega deed ze er zelfs een dansje bij. "Als we nu heel veel auto's zouden hebben, kunnen we overal komen waar nog niemand is geweest."

Dat het al lastig was om deze auto op de weg te houden, vergat ze even. Bijna was dit mobiele team niet op pad gegaan omdat er in allerhaast geld voor gevonden moest worden.

En de cijfers, die wilde ze al helemaal niet horen: Malawi vaccineert zo'n 4500 mensen per dag. Op dat tempo gaat het nog twee jaar duren om 10 procent van de bevolking te vaccineren. En hoewel Malawi nu dus een voorraadje heeft, komt het land volgens het ministerie van Gezondheidszorg nog ruim tien miljoen doses te kort.