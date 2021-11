Wekdienst 18/11: Eerste boosterprik wordt gezet • Stemming immuniteit oud-bondskanselier Kurz

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Het eerste boostervaccin wordt gezet. Dat gebeurt vanochtend in Den Haag. Met de extra prikken moet de bescherming van het coronavaccin op peil worden gehouden.

Het Oostenrijkse parlement stemt over de vraag of de immuniteit van oud-bondskanselier Kurz wordt opgeheven. Kurz trad vorige maand af nadat bekend was geworden dat hij overheidsgeld zou hebben gebruikt om peilingen te manipuleren in zijn voordeel.

Op het Griekse eiland Lesbos begint een rechtszaak tegen 24 internationale hulpverleners, onder wie de Nederlander Pieter Wittenberg, die bootvluchtelingen bij Lesbos hebben gered. Ze worden aangeklaagd wegens mensensmokkel, spionage en deelname aan een criminele organisatie.

Wat heb je gemist?

Voorzitter Bergkamp van de Tweede Kamer wil in gesprek met de Kamerfracties over de omgangsvormen in het debat. Aanleiding zijn uitlatingen van Kamerleden van Forum voor Democratie. Zo ging FvD'er Van Houwelingen woensdag "over de schreef" in het debat, meldt Bergkamp in een verklaring. "Bedreigingen en intimidaties zijn, in welke vorm dan ook, uit den boze", aldus de Kamervoorzitter.

Bekijk hier hoe het er in de Kamer aan toe ging: