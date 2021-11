Suriname krijgt 44 miljoen euro aan CO2-compensatie van Total

Suriname krijgt 44 miljoen euro van het Franse olie- en gasbedrijf Total. Het bedrag is bedoeld als compensatie voor de CO2 die het bedrijf de komende jaren verwacht uit te stoten in het land.

Total is in Suriname onder meer van plan een aantal olievelden te exploiteren. Deze week maakte het bedrijf bekend dat proefboringen in de Sapakara South-put voor de Surinaamse kust succesvol zijn verlopen. Verwacht wordt dat begin 2025 de eerste olie uit deze put kan worden verkocht.

Het bedrag dat Total nu uittrekt voor de milieucompensatie is vastgelegd in een akkoord met minister Tjong-Ahin van Milieu. Hij sprak bij de ondertekening van een historisch moment. Het is voor het eerst dat Suriname dit soort 'koolstofkredieten' heeft verkocht.

Suriname zal het bedrag vooral gebruiken om bossen te beschermen, melden Surinaamse media. Het geld gaat naar verschillende instituten en organisaties die die zich bezighouden met milieu en bosbeheer.