'Vijftien betogers doodgeschoten in Sudan'

In Sudan zijn zeker vijftien mensen omgekomen bij nieuwe protesten tegen de recente staatsgreep van het leger. Een artsenorganisatie die is verbonden aan de protestbeweging heeft dat gezegd. De slachtoffers werden volgens de artsen doodgeschoten door veiligheidstroepen.

Duizenden mensen gingen de straat op in het hele land, onder meer in de grote steden Khartoem en Omdurman. Ze eisen het vertrek van het militaire bewind en willen dat de leiders van de staatsgreep van eind vorige maand voor het gerecht worden gebracht.

Traangas

Volgens getuigen openden veiligheidstroepen in meerdere steden het vuur op demonstranten. Ook werd traangas ingezet. De meeste doden zouden zijn gevallen in Bahri, een voorstad van de hoofdstad Khartoem.

De politie heeft ontkend dat er gericht is geschoten op betogers. Wel meldde de staatstelevisie dat bij de protesten betogers en politieagenten gewond zijn geraakt.

'Inmiddels 39 doden'

De timing van de nieuwe betogingen tegen de staatsgreep van 25 oktober was niet toevallig: gisteren was eigenlijk de dag waarop in Sudan een burgerregering had moeten worden geïnstalleerd om het land naar vrije verkiezingen te leiden. De coup van legerleider Burhan maakte een einde aan dat vooruitzicht. Bij protesten tegen het militaire bewind zijn de afgelopen weken volgens tellingen van artsen zeker 39 mensen omgekomen.

Uit onvrede over de situatie in Sudan hebben diverse westerse landen financiële hulp aan het land opgeschort. De Amerikaanse minister Blinken van Buitenlandse Zaken zei gisteren tijdens een bezoek aan Kenia dat zijn land de hulp pas hervat als het legerbewind vertrekt.