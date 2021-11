Legpuzzel met formatiestukken: deze kant willen de vier partijen op

Politiek verslaggever Ron Fresen: 'Geld ontbreekt, niet alles zal kunnen'

"Deze doorkijk geeft zeker inzicht in de door alle vier partijen gedeelde visie op de aanpak van een aantal grote maatschappelijke thema's, maar het ontbreekt in beide stukken aan geld. Er is geen financiële onderbouwing en het geld zal uiteindelijk in grote mate bepalen wat er uiteindelijk wel en niet kan.

Ook is onderhandelen meer dan de optelsom van wensen. Er zullen plannen worden uitgeruild, compromissen worden gesloten en geschrapt worden in deze wensenlijst voor de toekomst. Nu de vier partijen samen echt aan het onderhandelen zijn, is het papier weer blanco. Dus het geeft wel een richting wat we nu weten, maar zegt nog weinig over het echte akkoord straks."