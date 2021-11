Formatiestuk, strijkplank... wat wordt er allemaal vergeten in de trein?

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers biechtte vandaag op dat hij de 'betrokkene bij de formatie' was die een formatiestuk van VVD en CDA in de trein had laten liggen. Het document stond vanochtend in de Volkskrant, waar het terechtkwam nadat iemand het stuk had gevonden. Segers is bepaald niet de enige die weleens iets is vergeten in de trein.

De NS houdt ieder jaar bij hoeveel spullen er in treinen en op stations worden gevonden. In de eerste tien maanden van 2019 waren er 108.000 gevonden voorwerpen. In coronajaar 2020 waren er in dezelfde periode 30.000 gevonden voorwerpen, overeenkomstig met het afgenomen aantal reizigers.

Strijkplank en campagneposters

Hoewel het achterlaten van een formatiestuk uniek is, kwamen er wel meer opmerkelijke items bij de gevonden voorwerpen terecht. Zo werden de afgelopen jaren onder meer een strijkplank en strijkijzer vergeten, net als een frituurpan en een urn. Ook meubelstukken zoals nachtkastjes en salontafels blijven achter. Tassen en portemonnees (inclusief pasjes) worden verreweg het vaakst vergeten in de trein en op stations.

Net als Segers moesten andere politieke figuren na hun treinreis weleens concluderen dat ze iets misten. Wijlen Philip Gould, een Britse politiek adviseur en reclamemaker, liet in de jaren 90 nogal gevoelige hints over de campagne van de Labour-partij rondslingeren: