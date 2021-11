New Delhi neemt zware maatregelen vanwege enorme luchtvervuiling

In New Delhi zijn vergaande maatregelen genomen om de extreme luchtvervuiling tegen te gaan. Dat is altijd een probleem, maar het neemt nu zulke vormen aan dat zes van de elf elektriciteitscentrales in de omgeving van de Indiase hoofdstad die op kolen draaien zijn stilgelegd, evenals een groot deel van de bouw. Ook is transport van niet-essentiële goederen niet meer toegestaan.

Scholen en hogeronderwijsinstellingen waren deze week al dicht, maar dat is voor onbepaalde tijd verlengd. Leerlingen en studenten krijgen weer online onderwijs, net als in de lockdown vanwege corona. De helft van het overheidspersoneel moet deze week thuis werken en ook bedrijven krijgen het dringende advies om de helft van hun werknemers thuis te laten werken. Oudere benzine- en dieselauto's mogen tijdelijk de straat niet meer op.

Verkeer, vuilnis en vuurwerk

New Delhi is een van de meest vervuilde steden ter wereld en heeft elk jaar aan het begin van de winter te kampen met zware smog. Die ontstaat door de uitstoot van de kolencentrales in en om de hoofdstad, uitlaatgassen en het op grote schaal verbranden van afval in de open lucht.

Wat ook niet helpt, is Diwali, een van de belangrijkste hindoeïstische feesten, dat in oktober of november wordt gevierd. Het feest gaat gepaard met het dagenlang afsteken van grote hoeveelheden vuurwerk, ondanks een verbod daarop.

Kinderen kunnen niet naar school en in ziekenhuizen is het nu druk: