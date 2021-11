Ontvoerde Colombiaanse non na jaren weer terug in vaderland

De 59-jarige non sprak zich bij terugkomst in Bogota uit over ontvoeringen die in haar eigen land jarenlang veelvuldig voorkwamen. "Ik sta stil bij al het lijden dat mensen doormaken als ze worden ontvoerd, hier, in Mali en in de rest van de wereld. Ik denk aan alle mensen die nog ontvoerd zijn."

Voorafgaand aan haar terugkeer naar Colombia bracht Narvaez vorige maand eerst nog een bezoek aan paus Franciscus in Rome. Wat zij hebben besproken, is niet bekendgemaakt.