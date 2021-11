Wekdienst 17/11: Mallorca-verdachten voor rechter • Formatie-overleg gaat verder

Wat heb je gemist?

Het demissionaire kabinet kan nog steeds hopen op steun in de Tweede Kamer voor wetgeving die het mogelijk maakt om in sommige situaties alleen gevaccineerden en van corona genezen mensen toe te laten. Bij het coronadebat, dat vannacht pas om 02.00 uur was afgelopen, werd duidelijk dat niemand op dat 2G-plan zit te wachten, maar dat er ook geen meerderheid is die het helemaal blokkeert.

Volgende week zal moeten blijken of het kabinet groen licht krijgt voor de wetswijziging die in voorbereiding is. Pas dan wordt erover gedebatteerd en gestemd, maar in het debat ging het er al veelvuldig over.

Ander nieuws uit de nacht: