Patiënt valt ziekenhuispersoneel aan met schaar, politie lost waarschuwingsschot

Een patiënt van Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk heeft personeel en beveiligers bedreigd met een schaar. De politie greep in eerste instantie in met pepperspray, maar loste later ook een waarschuwingsschot.

Het incident gebeurde voor de ingang van het ziekenhuis. Volgens de politie vertoonde de man "zorgwekkend gedrag". Het is onduidelijk voor welke behandeling de man in het ziekenhuis was en wat de aanleiding was voor zijn gewelddadige gedrag.

De man is inmiddels gekalmeerd, meldt Omroep Gelderland. Hij wordt behandeld door zorgpersoneel.