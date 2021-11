Eerlijk of discriminatie? Ethici krijgen buikpijn van 2G-discussie

Wat is belangrijker: het recht op vrije keuze of de overheidsplicht om de volksgezondheid te waarborgen? De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over dit morele dilemma.

Het kabinet is van plan om ongevaccineerde mensen, die ook niet recent hersteld zijn van covid-19, straks te weren uit kroegen of van evenementen zonder vaste zitplaats. Experts vrezen maatschappelijke gevolgen van dit zogenoemde 2G-beleid. Als mogelijke uitkomsten van deze maatregel noemen ze stigmatisering, uitsluiting, meer polarisatie en het creëren van een gevoel oneerlijk te worden behandeld. Maar omdat het mogelijk bijdraagt aan het beschermen van de volksgezondheid, noemen ze het ook een keuze tussen twee kwaden.

Buikpijn

"Wat je ook kiest: je houdt er buikpijn aan over", zegt Theo Boer, hoogleraar ethiek gezondheidszorg. Hij is fel tegen onderscheid maken tussen groepen, ook al is je niet laten inenten volgens hem een onverstandige keuze die onnodig druk zet op het zorgstelsel.

Govert den Hartogh, emeritus hoogleraar ethiek en filosofie, is juist voor de invoering van 2G. Maar dan alleen als duidelijk kan worden aangetoond dat het van grote toegevoegde waarde is in de pandemiebestrijding. "In het OMT-advies en de Kamerbrief staat daar nog helemaal niets over toegelicht. Dus dat moet eerst duidelijk worden."

Zo vergaand als de 2G-regels in Oostenrijk zijn de plannen van het kabinet niet. Ondernemers van evenementen waar bezoekers een vaste zitplek hebben, kunnen straks volgens het kabinetsplan nog kiezen voor 3G. Of deze maatregel ingevoerd wordt, hangt onder andere af van het Kamberdebat vanmiddag.