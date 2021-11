Noodkreet bij de Wit-Russische grens: 'Help ons, wij gaan dood'

Omar is doodsbang. Hij verblijft al ruim een week in een bos in Wit-Rusland, langs de grens met Polen. Het eten raakt op, de nachten worden steeds kouder. Via Snapchat laat hij een noodkreet horen: "Help ons, we gaan dood!" De 25-jarige Koerdische Irakees doet via sociale media verslag van de erbarmelijke situatie aan de grens. Het is voor hem de enige manier om in contact te komen met de buitenwereld.

Omar hoort bij de duizenden migranten die via Wit-Rusland de overtocht naar de Europese Unie willen maken. Volgens EU-landen neemt de Wit-Russische president Loekasjenko daarmee wraak voor de sancties die zijn ingesteld tegen zijn regime. Gisteren werd besloten de sancties tegen Minsk op te voeren vanwege het inzetten van migranten als 'hybride oorlogswapen'.

Migranten als Omar zijn niet bezig met de geopolitieke achtergrond van de kwestie. Zij denken maar aan één ding: veilig naar de EU. "Ik heb weinig nodig; ik wil alleen dat de grens opengaat", zegt de Iraakse Yasser (23). Hij is pas zondag bij de grens gearriveerd en voelt zich nog redelijk goed, maar de vooruitzichten zijn slecht. Yasser heeft alleen nog wat brood en een flesje water bij zich.

Uitputting en honger

Omar is na acht dagen aan de grens de wanhoop nabij. Hij slaapt samen met een vriend in de open lucht tussen families met jonge kinderen, in een geïmproviseerd kampje langs het Poolse grenshek. Aan alles is een tekort: voedsel, water, lakens, brandhout. Ook de powerbanks, waarmee de telefoons worden opgeladen, raken leeg.

Op deze beelden, deels gemaakt door de Poolse autoriteiten, is de situatie aan de grens te zien: