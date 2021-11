Beroemd Thais strand Maya Bay (The Beach) gaat weer open voor toeristen

Het strand van Maya Bay in Thailand gaat vanaf 1 januari weer open voor toeristen. Het beroemde strand werd in 2018 gesloten om de natuur te beschermen. Het zou oorspronkelijk kort dichtblijven, maar de sluiting werd in 2019 met een paar jaar verlengd.

Het strand op het eiland Phi Phi Leh kreeg wereldwijde bekendheid door de film The Beach uit 2000, met Leonardo di Caprio in de hoofdrol. Voor de sluiting trok het strand dagelijks zo'n 5000 bezoekers. De boten waarmee zij werden vervoerd en zwerfafval veroorzaakten veel schade, vooral aan het koraal.

Niet langer dan een uur

"De natuur is weer in goede staat", zo meldt de Thaise milieuminister Varawut Silpa-Archa in een verklaring die is ingezien door CNN. Maar om te voorkomen dat het weer achteruit gaat door toerisme, zijn er vanaf nu strengere regels van kracht: boten mogen niet meer de baai in varen, maar moeten aanleggen bij een pier aan de andere kant van het eiland.

Slechts acht boten mogen daar tegelijkertijd aanleggen. Er mogen niet meer dan 300 bezoekers tegelijkertijd op het strand zijn, en zij mogen er allemaal niet langer dan een uur blijven. Vanaf 16.00 uur zijn er ook geen toeristen meer welkom in de baai.